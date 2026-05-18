18 Mai 2026, 14:02
O șoferiță beată și fără permis a încercat să fugă de Poliție

O șoferiță de 42 de ani a fost oprită la Ratuș după o urmărire în trafic, fiind depistată fără permis și în stare de ebrietate avansată.

Potrivit poliției, urmărirea a început în sectorul Ciocana, unde automobilul de model Renault se deplasa haotic, iar conducătoarea auto a ignorat somațiile de oprire și a accelerat, continuând deplasarea spre raionul Orhei. În timpul deplasării, aceasta ar fi circulat inclusiv pe contrasens, punând în pericol ceilalți participanți la trafic, transmite unimedia.info.

Autovehiculul a fost oprit în satul Ratuș. În urma verificărilor, s-a constatat că femeia nu deține permis de conducere. Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 1,05 mg/l alcool în aerul expirat, ceea ce corespunde unei stări avansate de ebrietate.

