O schemă de trecere ilegală a frontierei pentru 10.000 de dolari, destructurată de vameși.

Poliția de Frontieră a Moldovei a reținut o persoană suspectată de organizarea și facilitarea trecerii ilegale a frontierei de stat.

Despre aceasta informează instituția, menționând că operațiunea a fost realizată pe baza informațiilor operative, transmite rupor.md.

În cursul anchetei, pe teritoriul țării a fost identificat un cetățean ucrainean care a traversat ilegal frontiera Moldovei.

Potrivit datelor preliminare, acesta a apelat la serviciile unor intermediari implicați în organizarea migrației ilegale. Costul acestor servicii, conform informațiilor anchetei, era de aproximativ 10.000 de dolari.