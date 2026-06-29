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rupor.md logorupor
29 Iunie 2026, 13:16
7 640
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O schemă de trecere ilegală a frontierei pentru 10.000 de dolari, destructurată de vameși

Poliția de Frontieră a Moldovei a reținut o persoană suspectată de organizarea și facilitarea trecerii ilegale a frontierei de stat.

O schemă de trecere ilegală a frontierei pentru 10.000 de dolari, destructurată de vameși.
O schemă de trecere ilegală a frontierei pentru 10.000 de dolari, destructurată de vameși.

Despre aceasta informează instituția, menționând că operațiunea a fost realizată pe baza informațiilor operative, transmite rupor.md.

În cursul anchetei, pe teritoriul țării a fost identificat un cetățean ucrainean care a traversat ilegal frontiera Moldovei.

Potrivit datelor preliminare, acesta a apelat la serviciile unor intermediari implicați în organizarea migrației ilegale. Costul acestor servicii, conform informațiilor anchetei, era de aproximativ 10.000 de dolari.

Sursă
rupor.md logorupor
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