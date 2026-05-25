O schemă de contrabandă cu telefoane în valoare de un milion de euro, descoperită în Moldova.

Potrivit materialelor urmăririi penale, membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai companiilor rezidente și nerezidente, au creat și gestionat un mecanism infracțional bine structurat, specializat în introducerea ilegală în Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație și legalizarea veniturilor obținute din vânzarea acestora, informează rupor.md.

Conform probelor adunate, bunurile erau achiziționate în Italia și transportate în Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita plata taxelor vamale și controlul, telefoanele mobile erau ascunse printre bagaje și nu erau declarate la frontieră. Ulterior, acestea erau distribuite între persoane fizice și juridice asociate grupului, care știau despre proveniența lor ilegală, și vândute prin magazine și platforme online.

Urmărirea penală a stabilit că sumele de bani obținute erau colectate sistematic de persoanele responsabile de fluxul financiar și păstrate temporar în casele de schimb valutar din Chișinău. După acumularea unor sume între 70.000 și 100.000 de euro, banii erau predați transportatorilor internaționali, care îi scoteau ilegal în țările UE, în special în Belgia, fără declarare.

Ulterior, fondurile erau introduse în circuitul legal prin companii controlate de participanții schemei și înregistrate în Belgia, după care erau transferate în Italia beneficiarului final.

Potrivit anchetei, în schemă ar fi fost implicați aproximativ 13 persoane fizice și 6 juridice, inclusiv transportatori internaționali și reprezentanți ai caselor de schimb valutar. S-a stabilit preliminar că prin schemă au fost introduse și vândute telefoane mobile în valoare de peste un milion de euro.

În prezent, Centrul Național Anticorupție și procurorii continuă investigațiile pentru a stabili toți participanții și întregul mecanism infracțional.

Reamintim că orice persoană este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.