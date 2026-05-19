O rețea de trafic de droguri coordonată din închisoare, destructurată la Drochia.

Doi participanți la schemă, în vârstă de 27 și 28 de ani, au fost reținuți în raionul Drochia chiar în momentul plasării substanțelor interzise. Distribuția se realiza prin metoda „ascunzișurilor”, transmite rupor.md.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au depistat și ridicat:

droguri de tip PVP („sare”);

hașiș;

cântare electronice;

pachețele zip-lock;

instrumente pentru ambalare.

Valoarea totală de piață a lotului ridicat este estimată la aproximativ 200.000 de lei.

Instanța a emis mandat de arestare pe numele suspecților. Conform legislației penale, pentru trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari, aceștia riscă până la 15 ani de închisoare.

Acțiunile de urmărire penală continuă. Poliția stabilește identitatea celorlalți complici ai schemei infracționale și canalele de aprovizionare cu droguri.