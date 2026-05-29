rupor.md logorupor
29 Mai 2026, 13:55
7 172
O rachetă antigrindină, descoperită în raionul Glodeni

Un obiect asemănător unei rachete antigrindină „Loza” a fost descoperit pe 26 mai în satul Petrunea din raionul Glodeni. La fața locului au sosit imediat geniștii care au ridicat obiectul periculos.

Obiectul a fost găsit de doi localnici, care au sunat imediat la Serviciul 112. Autoritățile competente au înregistrat cazul și au început o anchetă. Poliția a reamintit cetățenilor că este strict interzis să atingă sau să mute obiectele suspecte, scrie rupor.md.

Anterior, în luna mai, în Moldova au avut loc deja două explozii de rachete antigrindină, în urma cărora au fost răniți trei oameni. Unul dintre incidente s-a petrecut în același sat Petrunea — atunci, din cauza detonării proiectilului, au fost spitalizați doi copii, de 10 și 11 ani. Un alt tânăr de 18 ani a fost rănit în urma exploziei unei părți a rachetei în raionul Râșcani.

Sursă
rupor.md logorupor
