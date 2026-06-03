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rupor.md logorupor
3 Iunie 2026, 13:15
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O porțiune de drum s-a surpat la Ialoveni în apropierea unui șantier de construcții

O ședință extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului Ialoveni a fost convocată după surparea parțială a unui sector de drum public de pe strada Universului, în vecinătatea unui șantier de construcții.

O porțiune de drum s-a surpat la Ialoveni în apropierea unui șantier de construcții.
O porțiune de drum s-a surpat la Ialoveni în apropierea unui șantier de construcții.

La fața locului s-au deplasat reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului de Poliție Ialoveni, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, administrației publice locale și ai S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Sectorul afectat a fost examinat de specialiști, care au documentat situația și au evaluat riscurile pentru siguranța cetățenilor și pentru integritatea drumului public, scrie rupor.md.

În urma verificărilor, autoritățile au constatat mai multe nereguli, printre care efectuarea unor săpături neautorizate, tăierea ilegală a arborilor și neîntreprinderea măsurilor necesare pentru prevenirea degradării terenului și protejarea drumului public.

Cazurile constatate au fost sesizate instituțiilor competente pentru documentare și examinare în limitele atribuțiilor legale. Primăria precizează că proprietarul terenului a fost invitat să se prezinte atât la fața locului, cât și la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, însă a refuzat să participe.

Comisia a dispus împrejmuirea și asigurarea zonei afectate, restricționarea temporară a accesului în zona periculoasă și monitorizarea constantă a evoluției situației.

De asemenea, autoritățile au cerut prezentarea documentației tehnice și a autorizațiilor pentru lucrările efectuate în apropierea drumului, precum și adoptarea urgentă a măsurilor pentru stabilizarea solului și evacuarea controlată a apelor pluviale.

Cauzele exacte ale surpării, valoarea prejudiciului adus patrimoniului public și eventualele responsabilități legale urmează să fie stabilite în urma expertizelor și verificărilor efectuate de instituțiile competente.

Primăria Ialoveni a îndemnat locuitorii să evite perimetrul periculos și să respecte restricțiile impuse.

O porțiune de drum s-a surpat la Ialoveni în apropierea unui șantier de construcții

O porțiune de drum s-a surpat la Ialoveni în apropierea unui șantier de construcții

O porțiune de drum s-a surpat la Ialoveni în apropierea unui șantier de construcții

O porțiune de drum s-a surpat la Ialoveni în apropierea unui șantier de construcții

Sursă
rupor.md logorupor
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