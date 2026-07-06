O motociclistă de 27 de ani, fără permis, a fost implicată într-un accident grav la Șoldănești.

Noaptea trecută, Poliția a fost anunțată despre un accident rutier în satul Olișcani, raionul Șoldănești.

În cursul anchetei preliminare s-a stabilit că o tânără de 27 de ani, care conducea o motocicletă și se deplasa pe drumul principal al localității, a pierdut controlul asupra vehiculului și a lovit un gard. În urma verificărilor s-a constatat că aceasta nu deținea permis de conducere.

În urma impactului, motociclista a suferit multiple traumatisme și a fost transportată la spitalul raional Șoldănești, unde a fost internată în stare gravă.

Poliția întreprinde acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

Forțele de ordine reamintesc tuturor participanților la trafic despre necesitatea respectării regulilor, conducerea vehiculului doar cu permis de conducere corespunzător și adaptarea vitezei la condițiile de drum pentru a preveni tragediile.