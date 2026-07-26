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26 Iulie 2026, 17:30
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O motocicletă s-a ciocnit cu un automobil la Orhei: Două persoane, transportate la spital

Un accident cu implicarea unui motociclist și a unui automobil a avut loc sâmbătă seara, 25 iulie, la Orhei. Imagini de la locul incidentului au apărut pe rețelele sociale.

O motocicletă s-a ciocnit cu un automobil la Orhei: Două persoane, transportate la spital.
O motocicletă s-a ciocnit cu un automobil la Orhei: Două persoane, transportate la spital.

Potrivit datelor preliminare ale Poliției, un motociclist în vârstă de 18 ani, care se deplasa spre municipiul Bălți, a lovit din spate un automobil Renault condus de un tânăr de 22 de ani.

„În urma coliziunii, motociclistul și pasagera sa de 17 ani au fost transportați la spital pentru acordarea asistenței medicale. Ambii conducători auto au fost testați pentru alcool. Rezultatele au indicat 0,00 mg/l alcool în aerul expirat”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Orhei, Elena Băetreu.

Poliția stabilește circumstanțele accidentului.


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