O moldoveancă, găsită înecată în Lacul Garda din Italia: Circumstanțele morții sunt investigate.

O femeie originară din Moldova a fost găsită moartă în apele Lacului Garda, în nordul Italiei.

Anterior, ea le-a spus apropiaților că intenționează să petreacă ziua la lac împreună cu o prietenă. Totuși, ancheta a arătat că, de fapt, a plecat singură. Circumstanțele morții sale continuă să fie stabilite, informează ziua.md.

Corpul femeii de 30 de ani a fost observat de turiști duminică, 28 iunie, în jurul orei 12:30, în apropierea capului Punta San Vigilio din comuna Garda, provincia Verona. Martorii au sunat imediat la serviciile de urgență.

La fața locului au sosit pompieri, carabinieri, polițiști locali și medici. Femeia a fost scoasă din apă, însă medicii au putut doar să constate decesul.

Potrivit presei italiene, victima locuia împreună cu mama sa și avea probleme de sănătate de lungă durată, fiind sub supravegherea specialiștilor. Înainte de tragedie, ea i-a spus mamei că merge la lac cu o prietenă. În dimineața zilei de duminică, femeia nu a mai răspuns la apelurile telefonice, iar mama a încercat să ia legătura cu ea, dar a fost fără succes.

În timpul verificărilor, anchetatorii au stabilit că nu a fost nicio prietenă cu ea, moldoveanca a mers singură la lac.

Corpul victimei a fost dus la Institutul de Medicină Legală al Spitalului Borgo Roma din Verona, unde vor fi efectuate expertizele necesare.

Examinarea preliminară nu a relevat urme de violență pe corpul femeii. În acest context, ancheta ia în considerare mai multe versiuni ale evenimentelor, inclusiv o agravare bruscă a stării de sănătate în timpul șederii în apă, un accident urmat de înec, precum și posibilitatea unui suicid.