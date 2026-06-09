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rupor.md logorupor
9 Iunie 2026, 13:35
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O moldoveancă care și-a otrăvit soțul cu otravă pentru șobolani încearcă să obțină o reducere a pedepsei

Curtea de Apel din Rimini a recunoscut-o vinovată pe o cetățeană a Republicii Moldova, în vârstă de 48 de ani, de tentativă de omor asupra soțului său, un cetățean albanez în vârstă de 57 de ani.

O moldoveancă care și-a otrăvit soțul cu otravă pentru șobolani încearcă să obțină o reducere a pedepsei.
O moldoveancă care și-a otrăvit soțul cu otravă pentru șobolani încearcă să obțină o reducere a pedepsei.

Potrivit publicației italiene RiminiToday, instanța a confirmat integral decizia primei instanțe și a refuzat să reducă pedeapsa, informează rupor.md.

Conflictul familial dintre o originară din Moldova și soțul ei s-a acutizat în 2022. După o scurtă despărțire, femeia s-a întors în familie, iar de atunci soțul ei a început să aibă dureri puternice, din cauza cărora ajungea frecvent la spital. Medicii au observat simptome ciudate și au efectuat o analiză detaliată a sângelui, care a relevat prezența bromadiolonului și cumatetralilului — substanțe chimice periculoase, componente ale otrăvii pentru șoareci. Acestea provoacă hemoragii interne și pot duce rapid la deces. Informațiile au fost transmise poliției, care în octombrie 2023 a efectuat percheziții la domiciliul cuplului și a găsit în dulapul dormitorului o seringă cu otravă.

În timpul anchetei și procesului, cetățeanca Moldovei a negat categoric vina, însă nu a putut explica proveniența seringii găsite printre lucrurile ei și modul în care toxina a ajuns în mâncarea soțului. Inițial, după reținere, femeia a fost plasată în arest la domiciliu și monitorizată cu brățară electronică, însă la momentul pronunțării deciziei Curții de Apel din Rimini aceasta se afla în libertate.

În prezent, pe numele femeii este în vigoare un ordin care îi interzice să se apropie de soțul său, cu care se află în proces de divorț. Apărarea condamnatei intenționează să conteste sentința la cea mai înaltă instanță, Curtea de Casație din Italia.

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