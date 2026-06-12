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12 Iunie 2026, 11:42
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O Mazda și o mașină de taxi s-au tamponat în centrul Capitalei: O persoană a fost rănită

Un accident s-a produs în seara zilei de 11 iunie, în jurul orei 23:20, în centrul Chișinăului. Impactul a avut loc la intersecția străzilor Vasile Alecsandri cu București.

O Mazda și o mașină de taxi s-au tamponat în centrul Capitalei: O persoană a fost rănită.
O Mazda și o mașină de taxi s-au tamponat în centrul Capitalei: O persoană a fost rănită.

Potrivit informațiilor preliminare, în accident au fost implicate un automobil de model Mazda și o mașină de taxi. În urma impactului, o persoană a fost rănită și a primit îngrijirile medicale necesare.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Poliției, ambulanței și alte servicii specializate. 

Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.


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