12 Iunie 2026, 11:42
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O Mazda și o mașină de taxi s-au tamponat în centrul Capitalei: O persoană a fost rănită
Un accident s-a produs în seara zilei de 11 iunie, în jurul orei 23:20, în centrul Chișinăului. Impactul a avut loc la intersecția străzilor Vasile Alecsandri cu București.
Potrivit informațiilor preliminare, în accident au fost implicate un automobil de model Mazda și o mașină de taxi. În urma impactului, o persoană a fost rănită și a primit îngrijirile medicale necesare.
La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Poliției, ambulanței și alte servicii specializate.
Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.