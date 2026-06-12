O Mazda și o mașină de taxi s-au tamponat în centrul Capitalei: O persoană a fost rănită.

Potrivit informațiilor preliminare, în accident au fost implicate un automobil de model Mazda și o mașină de taxi. În urma impactului, o persoană a fost rănită și a primit îngrijirile medicale necesare.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Poliției, ambulanței și alte servicii specializate.

Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.



