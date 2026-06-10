O mașină s-a răsturnat în centrul Chișinăului după o manevră extrem de periculoasă.

Totul s-a întâmplat în jurul orei 21:00, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Vasile Alecsandri. Imaginile surprinse de camerele de bord și distribuite pe rețelele de socializare arată cum un automobil, aflat pe a treia bandă de circulație, încearcă să vireze brusc la dreapta la culoarea verde a semaforului, transmite ziua.md.

În timpul manevrei, șoferul imprudent taie calea unui alt autoturism. În fracțiuni de secundă, acesta este izbit puternic de o mașină de teren ce circula înainte pe prima bandă. Impactul a fost atât de puternic, încât automobilul care a efectuat virajul periculos s-a răsturnat pe carosabil. De asemenea, martorii susțin că și șoferul SUV-ului ar fi încălcat regulile de circulație, acesta fiind obligat să vireze la dreapta de pe prima bandă.

În urma coliziunii, traficul în zonă a fost perturbat, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție și salvatori pentru a securiza perimetrul și a investiga circumstanțele producerii accidentului.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat dacă în urma impactului au existat persoane rănite. Totodată, urmează să fie stabilite toate circumstanțele producerii accidentului și ce riscă cei doi șoferi implicați.