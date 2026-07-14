O mașină s-a izbit de un copac în apropierea Consulatului României din Chișinău.

Accident matinal lângă Consulatului României din Chișinău. Un șofer se deplasa cu viteză mare spre o stație de alimentare, dar a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac.

Totul s-a întâmplat în această dimineața, 14 iulie, pe strada Izmail.

Șoferul unui Nissan alb, din motive necunoscute, a intrat cu viteză pe contrasens și s-a izbit de un copac.

Deocamdată nu se cunoaște dacă există victime.