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14 Iulie 2026, 09:19
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O mașină s-a izbit de un copac în apropierea Consulatului României din Chișinău

Accident matinal lângă Consulatului României din Chișinău. Un șofer se deplasa cu viteză mare spre o stație de alimentare, dar a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac.

O mașină s-a izbit de un copac în apropierea Consulatului României din Chișinău.
O mașină s-a izbit de un copac în apropierea Consulatului României din Chișinău.

Totul s-a întâmplat în această dimineața, 14 iulie, pe strada Izmail.

Șoferul unui Nissan alb, din motive necunoscute, a intrat cu viteză pe contrasens și s-a izbit de un copac.

Deocamdată nu se cunoaște dacă există victime.

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