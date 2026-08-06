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6 August 2026, 11:02
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O mașină Lada a intrat într-un gard în raionul Edineț: La volan se afla un pensionar beat

Un bărbat în vârstă de 74 de ani a devenit subiectul unei anchete după ce a fost depistat la volan în stare de ebrietate alcoolică, în urma unui accident rutier produs în satul Onești din raionul Edineț.

O mașină Lada a intrat într-un gard în raionul Edineț: La volan se afla un pensionar beat.
O mașină Lada a intrat într-un gard în raionul Edineț: La volan se afla un pensionar beat.

Carabinierii și angajații poliției au ajuns la fața locului după un apel la Serviciul 112, în care se anunța că un automobil Lada a intrat într-un gard al unei gospodării private, transmite stiri.md.

La fața locului, oamenii legii au stabilit identitatea conducătorului auto și l-au verificat cu ajutorul etilotestului Drager. Rezultatul a indicat 1,02 mg/l de alcool în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost suspendat de la conducerea automobilului, iar mașina a fost evacuată și transportată la o parcare specială. Celelalte circumstanțe ale incidentului sunt stabilite.

Inspectoratul General al Carabinierilor reamintește că conducerea unui automobil în stare de ebrietate alcoolică reprezintă o amenințare pentru toți participanții la trafic și îndeamnă șoferii să nu se urce la volan după consumul de băuturi alcoolice.

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