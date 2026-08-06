O mașină Lada a intrat într-un gard în raionul Edineț: La volan se afla un pensionar beat.

Un bărbat în vârstă de 74 de ani a devenit subiectul unei anchete după ce a fost depistat la volan în stare de ebrietate alcoolică, în urma unui accident rutier produs în satul Onești din raionul Edineț.

Carabinierii și angajații poliției au ajuns la fața locului după un apel la Serviciul 112, în care se anunța că un automobil Lada a intrat într-un gard al unei gospodării private, transmite stiri.md.

La fața locului, oamenii legii au stabilit identitatea conducătorului auto și l-au verificat cu ajutorul etilotestului Drager. Rezultatul a indicat 1,02 mg/l de alcool în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost suspendat de la conducerea automobilului, iar mașina a fost evacuată și transportată la o parcare specială. Celelalte circumstanțe ale incidentului sunt stabilite.

Inspectoratul General al Carabinierilor reamintește că conducerea unui automobil în stare de ebrietate alcoolică reprezintă o amenințare pentru toți participanții la trafic și îndeamnă șoferii să nu se urce la volan după consumul de băuturi alcoolice.