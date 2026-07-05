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5 Iulie 2026, 08:36
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O mașină a lovit cu viteză mai multe automobile parcate în Capitală

Un accident rutier grav a avut loc pe strada Albișoara din Chișinău.

O mașină a lovit cu viteză mai multe automobile parcate în Capitală.
O mașină a lovit cu viteză mai multe automobile parcate în Capitală.

Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unui automobil care circula cu viteză excesivă a pierdut controlul volanului și a lovit mai multe mașini parcate lângă unul dintre restaurante.

În urma impactului, vehiculele au fost grav avariate.

La fața locului au sosit serviciile de urgență. Până în prezent nu au fost raportate victime.

Circumstanțele producerii accidentului sunt în curs de stabilire.

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