theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
24 Iulie 2026, 16:10
27 169
Copiază linkul
Link copiat

O mașină a explodat într-o parcare din Capitală

În apropierea fabricii de bere de pe strada Uzinelor din Chișinău s-a produs explozia unui automobil de model Skoda Octavia.

O mașină a explodat într-o parcare din Capitală.
O mașină a explodat într-o parcare din Capitală.

Potrivit informațiilor preliminare, în urma incidentului nimeni nu a fost rănit. Totuși, unda exploziei a avariat mai multe automobile parcate în apropiere.

Conform uneia dintre versiunile preliminare, cauza incidentului ar putea fi explozia instalației de gaz montate în mașină.

La fața locului acționează angajați ai serviciilor de urgență și ai organelor de drept, care urmează să stabilească cauza exactă a incidentului.


Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici