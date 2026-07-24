O mașină a explodat într-o parcare din Capitală.

În apropierea fabricii de bere de pe strada Uzinelor din Chișinău s-a produs explozia unui automobil de model Skoda Octavia.

Potrivit informațiilor preliminare, în urma incidentului nimeni nu a fost rănit. Totuși, unda exploziei a avariat mai multe automobile parcate în apropiere.

Conform uneia dintre versiunile preliminare, cauza incidentului ar putea fi explozia instalației de gaz montate în mașină.

La fața locului acționează angajați ai serviciilor de urgență și ai organelor de drept, care urmează să stabilească cauza exactă a incidentului.



