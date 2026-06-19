19 Iunie 2026, 13:15
2 115
Copiază linkul
Link copiat
O încăpere din Capitală, distrusă de flăcări: La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri
O încăpere din preajma unui bloc locativ de pe strada Mitropolit Dosoftei, 126 a fost cuprinsă de flăcări ieri. Incendiul a afectat bunurile din interior, dar și întreaga încăpere.
Potrivit imaginilor video, acoperișul a fost distrus, fiind văzute flăcări și fum, relatează stiri.md.
La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri, care au lichidat incendiul.
Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), a ars acoperișul unei construcții auxiliare de 240 de metri pătrați.
Din fericire, victime nu au fost înregistrate. Cauzele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite.