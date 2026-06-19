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19 Iunie 2026, 13:15
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O încăpere din Capitală, distrusă de flăcări: La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri

O încăpere din preajma unui bloc locativ de pe strada Mitropolit Dosoftei, 126 a fost cuprinsă de flăcări ieri. Incendiul a afectat bunurile din interior, dar și întreaga încăpere.

O încăpere din Capitală, distrusă de flăcări: La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri.
O încăpere din Capitală, distrusă de flăcări: La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri.

Potrivit imaginilor video, acoperișul a fost distrus, fiind văzute flăcări și fum, relatează stiri.md.

La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri, care au lichidat incendiul.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), a ars acoperișul unei construcții auxiliare de 240 de metri pătrați.

Din fericire, victime nu au fost înregistrate. Cauzele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite.

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