O încăpere din Capitală, distrusă de flăcări: La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri.

O încăpere din preajma unui bloc locativ de pe strada Mitropolit Dosoftei, 126 a fost cuprinsă de flăcări ieri. Incendiul a afectat bunurile din interior, dar și întreaga încăpere.

Potrivit imaginilor video, acoperișul a fost distrus, fiind văzute flăcări și fum, relatează stiri.md.

La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri, care au lichidat incendiul.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), a ars acoperișul unei construcții auxiliare de 240 de metri pătrați.

Din fericire, victime nu au fost înregistrate. Cauzele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite.