O Honda s-a izbit de remorca unui tractor lângă Cojușna: Șoferul, la spital.

Un bărbat de 30 de ani a ajuns la spital după ce Honda pe care o conducea s-a ciocnit cu remorca unui tractor în apropierea satului Cojușna din raionul Strășeni.

Șoferul automobilului a fost transportat la Institutul de Medicină Urgentă, transmite unimedia.info.

„Poliția Strășeni stabilește circumstanțele accidentului rutier produs în jurul orei 16:00, în apropierea satului Cojușna.

Potrivit informațiilor preliminare, un automobil Honda, condus de un bărbat de 30 de ani, s-a ciocnit cu remorca unui tractor, la volanul căruia se afla un bărbat de 57 de ani.

În urma impactului, bărbatul de 30 de ani, cu traumatisme diverse, a fost preluat de o ambulanță și transportat la Institutul de Medicină Urgentă pentru acordarea asistenței medicale specializate.

Șoferul tractorului a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

Cazul a fost înregistrat, iar toate circumstanțele celor întâmplate sunt stabilite”, a comunicat ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Strășeni, Mariana Didenko.