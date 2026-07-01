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1 Iulie 2026, 17:08
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O haită de câini atacă oamenii în sectorul Buiucani: Șase persoane, mușcate în decurs de o zi

Locuitorii sectorului Buiucani din Capitală raportează o serie de atacuri ale câinilor fără stăpân. Potrivit unui locuitor al Chișinăului, pe 1 iulie, pe strada Vasile Lupu, 87, a fost atacat de trei câini dintr-o haită.

O haită de câini atacă oamenii în sectorul Buiucani: Șase persoane, mușcate în decurs de o zi.
O haită de câini atacă oamenii în sectorul Buiucani: Șase persoane, mușcate în decurs de o zi.

Potrivit victimei, mușcăturile nu au fost adânci, însă după incident acesta a cerut ajutor sunând la numărul 112. El a spus că operatorii i-au explicat în detaliu pașii următori și i-au propus să cheme ambulanța și Poliția. Deși a refuzat apelarea serviciilor de urgență, câteva minute mai târziu la fața locului au sosit polițiști care au consemnat atacul.

Potrivit victimei, ulterior a aflat că, cu o zi înainte, în apropierea aceleiași case, aceeași haită de câini a atacat un bărbat și doi copii.

De asemenea, în secția de primire a ambulanței, după cum susține victima, i s-a spus că doar în data de 1 iulie a devenit a șasea persoană care a apelat după mușcăturile de câini în sectorul Buiucani.

În apelul său, bărbatul a îndemnat locuitorii orașului să fie mai prudenți pe străzi, iar autoritățile municipale să ia măsuri urgente pentru rezolvarea problemei câinilor fără stăpân și agresivi.

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