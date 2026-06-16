16 Iunie 2026, 15:48
14
Copiază linkul
Link copiat
O grenadă din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, găsită în timpul unor lucrări la Leova
Astăzi, 16 iunie, o grenadă rămasă din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost descoperită în orașul Leova în timpul lucrărilor de reconstrucție a trotuarelor.
Zona a fost securizată,iar la fața locului au fost chemați geniştii pentru neutralizarea și ridicarea obiectului exploziv, scrie tv8.md.
Potrivit primarului orașului, Alexandru Bujorean, obiectul a fost găsit întâmplător, în timpul lucrărilor de reabilitare a trotuarelor pe strada Ștefan cel Mare.
După examinarea obiectului exploziv, geniştii vor decide dacă acesta va fi transportat la un poligon sau va fi distrus pe loc.