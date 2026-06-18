theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
18 Iunie 2026, 21:00
5 488
Copiază linkul
Link copiat

O fetiță din Bender a căzut de la etajul trei în timp ce întindea rufele

O fetiță de 8 ani a căzut peste geamul apartamentului, amplasat la etajul 3 al unui bloc de locuit din Bender. Copila întindea hainele la uscat și a pierdut echilibrul.

O fetiță din Bender a căzut de la etajul trei în timp ce întindea rufele.
O fetiță din Bender a căzut de la etajul trei în timp ce întindea rufele.

Totul s-a întâmplat pe 18 iunie, în jurul orei 17:00. Ca prin minune, fetița nu s-a prăbușit la sol, dar a rămas blocată între frânghiile pentru rufe, cu un etaj mai jos, transmite realitatea.md.

La fața locului au intervenit salvatorii, care au coborât-o la sol. Minora era conștientă și a beneficiat de îngrijiri medicale din partea unui echipaj de la urgență. Ea nu a a avut nevoie de spitalizare.

În momentul incidentului, nici un adult nu era acasă. Forțele de ordine urmează să discute cu părinții ei și să îi prevină despre riscurile la care supun copiii, dacă îi lasă nesupravegheați.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici