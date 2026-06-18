O fetiță din Bender a căzut de la etajul trei în timp ce întindea rufele.

O fetiță de 8 ani a căzut peste geamul apartamentului, amplasat la etajul 3 al unui bloc de locuit din Bender. Copila întindea hainele la uscat și a pierdut echilibrul.

Totul s-a întâmplat pe 18 iunie, în jurul orei 17:00. Ca prin minune, fetița nu s-a prăbușit la sol, dar a rămas blocată între frânghiile pentru rufe, cu un etaj mai jos, transmite realitatea.md.

La fața locului au intervenit salvatorii, care au coborât-o la sol. Minora era conștientă și a beneficiat de îngrijiri medicale din partea unui echipaj de la urgență. Ea nu a a avut nevoie de spitalizare.

În momentul incidentului, nici un adult nu era acasă. Forțele de ordine urmează să discute cu părinții ei și să îi prevină despre riscurile la care supun copiii, dacă îi lasă nesupravegheați.