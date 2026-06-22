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rupor.md logorupor
22 Iunie 2026, 14:21
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O fetiță de 7 ani, spitalizată după ce s-a rănit când ieșea din troleibuz la Bender

O fetiță de 7 ani a fost rănită la urechi în timp ce cobora dintr-un troleibuz la Bender. Potrivit autorităților din stânga Nistrului, copila a fost internată în secția de chirurgie.

O fetiță de 7 ani, spitalizată după ce s-a rănit când ieșea din troleibuz la Bender.
O fetiță de 7 ani, spitalizată după ce s-a rănit când ieșea din troleibuz la Bender.

Incidentul a avut loc vineri, 19 iunie, în orașul Bender. Potrivit datelor preliminare, o fetiță cobora ultima din troleibuz și chiar în acel moment a fost rănită. Cauza exactă a rănirii, dacă și-a prins urechea în ușile troleibuzului sau dacă au existat alte circumstanțe, nu este precizată în comunicatele oficiale ale autorităților din regiune, scrie rupor.md.

În prezent, fetița este sub supravegherea medicilor în spital, unde primește toată asistența medicală necesară. La locul incidentului au intervenit angajați ai poliției locale. În acest moment, organele de drept stabilesc toate circumstanțele și cauzele exacte ale incidentului.

Sursă
rupor.md logorupor
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