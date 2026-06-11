O fetiță de 6 ani din Moldova, care a plecat neobservată dintr-un hotel în Italia, a fost salvată.

Copila a fost găsită și transmisă rapid părinților datorită apelurilor făcute de șoferii care au observat-o pe marginea drumului.

Incidentul s-a produs în seara zilei de 9 iunie, în apropierea stațiunii maritime Porto Cesareo. Fetița a părăsit hotelul fără ca rudele să observe și, în doar câteva minute, a ajuns la o intersecție periculoasă a drumurilor provinciale 109 și 110. Șoferii au observat copilul dezorientat mergând foarte aproape de carosabil și au alertat imediat autoritățile, transmite rupor.md.

Carabinierii aflați în patrulare au preluat fetița speriată de pe marginea drumului, i-au verificat starea de sănătate și, în urma unor căutări rapide în zonă, au reușit să-i găsească familia.