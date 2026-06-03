O fetiță ar fi fost agresată sexual de un bărbat.

Ea s-a întors acasă plină de vânătăi și în stare de șoc. Suspectul a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile. Poliția a anunțat că acesta nu-și recunoaște vina, informează jurnal.md.

Fata le-a povestit părinților și bunicii că vecinul, care locuiește peste două case, a ademenit-o în pădurea de lângă sat, unde a abuzat-o fizic, până când ea și-a pierdut cunoștința.

Rudele fetei spun că mai mulți localnici l-au observat pe bărbat că discuta, vineri, 29 mai, cu victima, însă nu au bănuit că va urma o grozăvie.

Atât familia victimei, cât și alți localnici ne-au spus că suspectul a încercat să ademenească și alte fete.

Primarul a aflat despre scandal a doua zi, sâmbătă. Și el s-a arătat șocat de cele întâmplate.

„E un caz dureros, a fost un șoc și pentru noi. Respectiv, chiar dimineață m-am deplasat la instituția de educație timpurie. Am dispus să emită un ordin intern ca copiii să fie preluați din instituție la finele zilei doar de către maturi", ne-a spus primarul Alexandru Schirliu.

La rândul lor, polițiștii dau asigurări că nu l-au eliberat pe învinuit a doua zi după reținere. Ei au precizat că au inițiat o anchetă pentru tentativă de omor agravant și violul asupra unei persoane cu vârsta sub 14 ani. Suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta nu își recunoaște vina.

Postul de televiziune Jurnal TV a contactat instituția medicală în care a fost internată fata agresată, însă până la ora editării reportajului nu a primit răspuns.