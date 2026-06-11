O femeie, rănită după o deflagrație provocată de o butelie de gaz la Dondușeni.

Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz de la o butelie cu propan-butan, conectată la aragaz printr-un furtun montat necorespunzător, transmite stiri.md.

Gazul s-ar fi acumulat în bucătăria de vară, iar în momentul în care proprietara a încercat să aprindă aragazul cu un chibrit pentru a încălzi apă, s-a produs explozia.

În urma incidentului, femeia a suferit arsuri de gradul II pe față și pe degetele mâinilor. Victimei i-a fost acordat primul ajutor medical de către echipa SAMU Dondușeni, după care a fost transportată la Spitalul Raional Dondușeni.

În context, Direcția Situații Excepționale Edineț avertizează populația asupra riscurilor utilizării necorespunzătoare a buteliilor de gaz. Salvatorii recomandă ca acestea să fie păstrate în exteriorul locuințelor, în spații special amenajate și la distanță de încăperile de locuit.

Totodată, pompierii îndeamnă cetățenii să verifice periodic instalațiile și buteliile de gaz, iar în cazul depistării unor defecțiuni sau a mirosului specific de gaz să solicite imediat intervenția specialiștilor ori să apeleze numărul unic de urgență 112.