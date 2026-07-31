O femeie, lovită pe o trecerea de pietoni din Capitală.

O femeie care a fost lovită de o mașină în această dimineață, 31 iulie, pe bulevardul Cuza Vodă, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Ofițera de presă a Poliției Capitalei, Cristina Talpă, a declarat că la volanul automobilului de model Opel se afla un bărbat în vârstă de 79 de ani, scrie realitatea.md.

Victima, în vârstă de 64 de ani, traversa regulamentar strada pe o trecere de pietoni.

Toate circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de oamenii legii.