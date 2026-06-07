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stiri.md logostiri
7 Iunie 2026, 09:36
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O femeie, în stare gravă după ce a căzut de la etajul șase al unui bloc de locuințe

O femeie se află în stare gravă la spital după ce ieri, 6 iunie, ar fi căzut de la înălțime. Incidentul s-a produs pe strada Florilor din municipiul Chișinău.

O femeie, în stare gravă după ce a căzut de la etajul șase al unui bloc de locuințe.
O femeie, în stare gravă după ce a căzut de la etajul șase al unui bloc de locuințe.

Potrivit informațiilor preliminare, victima este o femeie de 31 de ani, care ar fi căzut de la etajul șase al unui blocul de locuințe, transmite stiri.md.

Poliția ne-a spus că femeia a fost preluată în stare gravă de echipajul medical și transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Cazul a fost înregistrat, iar oamenii legii stabilesc toate circumstanțele producerii incidentului.

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