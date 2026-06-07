O femeie, în stare gravă după ce a căzut de la etajul șase al unui bloc de locuințe.

Potrivit informațiilor preliminare, victima este o femeie de 31 de ani, care ar fi căzut de la etajul șase al unui blocul de locuințe, transmite stiri.md.

Poliția ne-a spus că femeia a fost preluată în stare gravă de echipajul medical și transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Cazul a fost înregistrat, iar oamenii legii stabilesc toate circumstanțele producerii incidentului.