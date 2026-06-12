O femeie din Telenești, înșelată cu peste 900.000 de lei de escroci.

Potrivit autorităților, unul dintre cazuri a avut loc ieri, celelalte fiind comise anterior și raportate ulterior de victime.

De asemenea, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 284 de tentative de fraudă.

Cel mai mare prejudiciu a depășit 900.000 de lei. O femeie de 58 de ani din raionul Telenești a fost convinsă de escroci să contracteze un credit bancar și să folosească economiile proprii, după care a transferat banii în cinci tranșe la Chișinău, în perioada 4-9 iunie. Cazul a fost raportat la Poliție pe 11 iunie.

Potrivit Poliției, escrocii continuă să recurgă la metode de inginerie socială pentru a manipula victimele și a le determina să transfere bani, să divulge date personale sau bancare ori să contracteze credite.

Poliția recomandă cetățenilor să nu transfere bani la indicațiile persoanelor necunoscute, să nu divulge date bancare și coduri de confirmare și să verifice informațiile doar prin instituții oficiale. De asemenea, oamenilor li se recomandă să întrerupă apelurile în care li se cere să acționeze „urgent” și să raporteze imediat Poliției tentativele de fraudă.