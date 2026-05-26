O femeie din Strășeni, reținută după ce și-ar fi înjunghiat mortal soțul

Ieri seară, 25 mai, în satul Căpriana din raionul Strășeni a fost descoperit trupul unui bărbat în vârstă de 53 de ani.

Apelul la Serviciul 112 a fost efectuat de o femeie  care a comunicat că și-a găsit socrul inconștient în domiciliu.

Preliminar, s-a stabilit că victima, un bărbat de 53 de ani, ar fi consumat băuturi alcoolice împreună cu soția sa de 49 de ani. Între cei doi s-ar fi iscat un conflict, în timpul căruia femeia i-ar fi aplicat bărbatului lovituri cu un obiect ascuțit în regiunea cutiei toracice.

În urma leziunilor suferite, acesta a decedat. 

Femeia a fost reținută pentru 72 de ore. Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar Poliția continuă acțiunile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

