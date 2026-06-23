O femeie din Chișinău acuză că gardul gospodăriei sale a fost distrus în urma unor lucrări de construcție.

O locuitoare a Chișinăului susține că gardul proprietății sale a fost distrus în urma lucrărilor de construcție efectuate pe terenul vecin de pe strada Hanul Morii, 45.

Potrivit femeii, pe șantier lipsea panoul informativ obligatoriu, iar compania care efectua lucrările îi este necunoscută, transmite ziua.md.

„La 22 iunie 2026, în jurul orei 15:40, când eram la serviciu, sora mea m-a sunat și mi-a spus că gardul meu a fost complet distrus”, a povestit Tatiana Bigovschi.

De asemenea, ea afirmă că nu a primit notificări din partea proprietarului terenului și nu a dat acordul pentru efectuarea lucrărilor care ar fi putut afecta proprietatea sa.

După incident, femeia s-a adresat Poliției. Organele de drept au sosit la fața locului, au înregistrat cazul și au început să stabilească circumstanțele incidentului, precum și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate.

În prezent, poziția proprietarului terenului și a companiei de construcții este necunoscută. Poliția continuă verificările.