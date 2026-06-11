O femeie din Capitală a rămas fără 17.000 de euro după apeluri de la presupuşi angajaţi ai instituţiilor.

Potrivit datelor preliminare, pe 2 iunie o persoană vătămată a fost contactată telefonic de necunoscuți care s-au prezentat drept angajați ai companiei Nova Post. Aceștia au solicitat date confidențiale și au convins femeia să comunice un cod unic primit prin SMS, transmite politia.md.

Ulterior, femeia a fost sunată de alte persoane care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei și ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS).

Escrocii i-au comunicat femeii informații false că pe numele ei ar fi fost contractate credite frauduloase. Sub pretextul anulării acestora și prevenirii unor presupuse consecințe financiare, făptuitorii au convins-o să predea personal suma de 17.000 de euro unei persoane indicate de ei.

Ca urmare a măsurilor speciale de urmărire penală și a acțiunilor procesuale, angajații Inspectoratului de Poliție Buiucani și ai Direcției de Poliție Chișinău, împreună cu procurorii Procuraturii sectorului Buiucani, au identificat persoanele suspectate. Aceștia s-au dovedit a fi o tânără și doi bărbați cu vârstele de 17 și 27 de ani, dintre care doi sunt cetățeni străini.

În cadrul a patru percheziții autorizate, forțele de ordine au ridicat aproximativ 80.000 de lei, precum și alte obiecte relevante pentru dosarul penal.

Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru escrocherie. Doi dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor posibili participanți la schema infracțională.

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 19 cazuri de fraudă telefonică. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 204 tentative de fraudă.

Poliția îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți și să nu ofere date personale, informații bancare sau coduri de confirmare persoanelor necunoscute, indiferent de instituțiile pe care acestea pretind că le reprezintă.