theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
5 Iunie 2026, 15:34
3 701
Copiază linkul
Link copiat

O femeie din Cahul, convinsă de escroci să contracteze credite de sute de mii de lei

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 17 cazuri de fraudă telefonică, cu un prejudiciu total de aproximativ un milion de lei.

O femeie din Cahul, convinsă de escroci să contracteze credite de sute de mii de lei.
O femeie din Cahul, convinsă de escroci să contracteze credite de sute de mii de lei.

Două dintre cazuri au fost comise ieri, iar celelalte au avut loc în zilele precedente, fiind raportate acum de victime.

Cea mai mare sumă pierdută de o victimă depășește 300.000 de lei și a fost raportată la Cahul. Victima, o femeie de 55 de ani, a contractat un credit bancar și trei microcredite, iar banii au fost transferați în trei tranșe (două ridicate în numerar și una prin transfer).

În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 236 de tentative de escrocherie.

Poliția îndeamnă locuitorii să fie prudenți și să nu divulge persoanelor străine datele cardurilor bancare, codurile SMS de confirmare și parolele personale.

Dacă primiți un apel suspect, întrerupeți imediat convorbirea și contactați direct banca sau Poliția.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici