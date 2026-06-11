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rupor.md logorupor
11 Iunie 2026, 11:30
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O femeie din Cahul, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru dublu omor

Judecătoria Cahul a pronunțat sentința împotriva unei femei de 31 de ani, declarând-o vinovată de dublu omor și aplicând o pedeapsă de 20 de ani de închisoare. Despre aceasta informează Procuratura.

O femeie din Cahul, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru dublu omor.
O femeie din Cahul, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru dublu omor.

Potrivit anchetei, la 11 septembrie 2025, femeia consuma alcool la domiciliul său din Cahul împreună cu mai multe cunoștințe. După plecarea majorității invitaților, în bucătărie au rămas doar fratele concubinului său și o femeie față de care inculpata manifesta o gelozie puternică. Pe fondul consumului de alcool, între acestea a izbucnit un conflict. În timpul altercației, femeia și-ar fi înjunghiat rivala în abdomen și bărbatul în piept, iar ambele victime au decedat pe loc din cauza rănilor suferite, informează rupor.md.

Ancheta a stabilit că între cele două femei existau conflicte și anterior. Cu câteva luni înainte de tragedie, inculpata ar fi agresat aceeași femeie, lovind-o în cap cu o scrumieră. În ziua crimei, un trecător a observat-o în centrul orașului Cahul stând pe carosabil cu un cuțit de bucătărie în mână, în timp ce scotea din buzunar un al doilea cuțit.

Până la decizia finală a Curții de Apel, femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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