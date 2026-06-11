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realitatea.md logorealitatea
11 Iunie 2026, 16:03
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O femeie din Bălți, înșelată cu peste 400.000 de lei de falși angajați ai BNM și ai Poliției

O femeie din Bălți a rămas fără o sumă mare de bani, după ce a fost victima unei escrocherii.

O femeie din Bălți, înșelată cu peste 400.000 de lei de falși angajați ai BNM și ai Poliției.
O femeie din Bălți, înșelată cu peste 400.000 de lei de falși angajați ai BNM și ai Poliției.

Incidentul s-a produs în perioada 8-10 iunie 2026, când victima, în vârstă de 43 de ani, a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai organelor de drept și ai Băncii Naționale.

Ulterior, sub pretextul protejării economiilor și invocând existența unui credit contractat fraudulos pe numele său, escrocii au convins-o să le transmită în numerar suma de 424.015 de lei. De asemenea, aceștia au solicitat încă 100.000 de lei. Realizând că a fost înșelată, femeia a alertat oamenii legii, transmite realitatea.md.

La scurt timp, polițiștii au reținut miercuri seara, 10 iunie, un bărbat de 37 de ani din satul Corlăteni, raionul Râșcani, bănuit de implicare în schema de escrocherie. Acesta a fost prins după ce a ridicat o nouă tranșă de 100.000 de lei de la victimă.

Poliția continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate.

Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență, să nu transmită bani persoanelor necunoscute și să verifice orice informație primită telefonic prin surse oficiale

Sursă
realitatea.md logorealitatea
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