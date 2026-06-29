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studio-l.online logostudio-l
29 Iunie 2026, 08:26
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O femeie din Bălți a devenit victima unei tentative de agresiune sexuală: Ancheta este în desfășurare

O femeie în vârstă de 54 de ani a sesizat Poliția după ce ar fi fost victima unei tentative de agresiune sexuală, comisă de un bărbat de 68 de ani.

O femeie din Bălți a devenit victima unei tentative de agresiune sexuală: Ancheta este în desfășurare.
O femeie din Bălți a devenit victima unei tentative de agresiune sexuală: Ancheta este în desfășurare.

Incidentul s-a produs într-o fâșie forestieră situată pe strada Feroviarilor din municipiul Bălți.

Potrivit informațiilor preliminare, victima se afla în zonă când ar fi fost abordată de suspect, care ar fi recurs la acte de violență, încercând să o agreseze, informează Studio-L.

În timpul incidentului, femeia a fost ajutată de o altă trecătoare aflată în apropiere, care ar fi intervenit și a reușit să întrerupă atacul, prevenind o posibilă tragedie.

Ulterior, victima s-a adresat autorităților și a depus plângere la Poliție.

Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și pentru identificarea exactă a responsabilităților în acest caz.

Sursă
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