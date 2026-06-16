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16 Iunie 2026, 17:40
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O femeie de 63 de ani din Râbnița a dat escrocilor peste 500.000 de lei

Poliția a înregistrat 22 de cazuri de fraudă telefonică în ultimele 24 de ore, prejudiciul total depășind un milion de lei.

O femeie de 63 de ani din Râbnița a dat escrocilor peste 500.000 de lei.
O femeie de 63 de ani din Râbnița a dat escrocilor peste 500.000 de lei.

Cel mai grav incident a fost raportat la Râbnița, unde o femeie de 63 de ani a fost înșelată cu peste 500.000 de lei. Aceasta a fost determinată să contracteze credite și să își folosească economiile personale, transferând ulterior banii către conturi controlate de persoane necunoscute, sub pretextul unor investiții profitabile, scrie realitatea.md.

Potrivit Poliției, escrocii recurg frecvent la scheme de investiții fictive, promovate în special pe platforme online, unde promit câștiguri rapide din tranzacții financiare sau proiecte de investiții.

În multe cazuri, victimele sunt convinse să investească sume importante sau să contracteze credite, banii fiind ulterior direcționați către conturi aflate în posesia infractorilor.

O altă metodă des întâlnită este uzurparea identității unor instituții și companii cunoscute, precum bănci, operatori de telefonie sau furnizori de servicii, pentru a câștiga încrederea victimelor.

Sub diverse pretexte, cetățenii sunt îndemnați să ofere date bancare sau să efectueze transferuri de bani.

Poliția îndeamnă populația să manifeste prudență sporită și să verifice cu atenție orice solicitare financiară primită prin telefon sau online.

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