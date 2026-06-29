O femeie cere vigilență după ce un tânăr ar fi hărțuit pasagere într-un troleibuz din Capitală.

O locuitoare a municipiului Chișinău avertizează femeile să fie prudente în transportul public, după ce a fost martorul unei situații neplăcute.

În această dimineață, în jurul orei 07:30, timp în care se deplasa cu troleibuzul spre serviciu, a observat un tânăr care avea un comportament inadecvat și atingea femeile fără consimțământ, informează stiri.md.

Martorul susține că pasagerii i-au făcut observații de mai multe ori, însă acțiunile sale au continuat. Astfel, la fața locului a fost solicitat un echipaj de Poliție.

„Indiferent de observațiile care i sa făcut, acesta își continua acțiunile. Din câte am observat, locuiește în sectorul Buiucani și urcă frecvent în transport la stația de pe strada Deleanu intersecție cu Alba Iulia. Pare să aibă anumite probleme de sănătate, însă acest lucru nu justifică ceea ce face. A fost sesizată Poliția. La intervenția oamenilor legii, acesta a încercat să fugă și chiar a mușcat un polițist de mână”, a scris un martor pe rețelele sociale, îndemnând femeile care s-au confruntat cu aceeași situație să depună cât mai multe sesizări la Poliție.

„Doar astfel putem spera la o soluție mai eficientă. Pentru că, în ziua de astăzi, ajungi să te temi să te mai plimbi prin oraș chiar și în plină zi. Doamnele și domnișoarele, fiți atente la acest tânăr! Aveți grijă de voi”, se arată în mesajul publicat pe rețelele sociale.

Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Svetlana Scripnic, a confirmat că bărbatul acuzat a fost condus la Inspectoratul de Poliție, iar cazul a fost înregistrat.