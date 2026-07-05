O femeie, amendată cu 750 de lei după ce fiul ei de 11 ani a agresat sexual un copil.

O femei din raionul Soroca a fost amendată cu 750 de lei după ce instanța a constatat că și-a îndeplinit necorespunzător obligațiile de educare, instruire și supraveghere a copilului său în vârstă de 11 ani.

Cazul a ajuns în atenția Judecătoriei Soroca după un incident grav între copii, petrecut în luna mai într-una dintre localitățile raionului, informează observatorul.md, preluat de nordnews.md.

Potrivit hotărârii pronunțate la 1 iulie 2026, femeia a fost recunoscută vinovată de comiterea contravenției prevăzute de art. 63 alin. (2) din Codul contravențional. Instanța a reținut că, din cauza lipsei de supraveghere, copilul acesteia a comis o faptă socialmente periculoasă.

Incidentul ar fi avut loc în apropierea unui spațiu frecventat de copii. Din materialele examinate în instanță rezultă că între mai mulți minori a avut loc un episod cu caracter violent și umilitor.

Instanța a constatat că mai mulți copiii se aflau la terenul de joacă din centrul satului, iar în urma unui conflict, băiatul de nouă ani a fugit în direcţia râpei, fiind urmărit de alți trei copii. Ulterior acesta ar fi fost lovit și apoi abuzat sexual oral de către alt băiat de 11 ani, iar în timpul perversiunii victima era imobilizată de o fetiță și un băiat, cu care se jucaseră anterior la terenul de joacă. După incident, băieții mai mari i-au ameninţat pe copiii prezenţi să nu divulge cele întâmplate părinţilor. Minorul agresat a avut nevoie de asistență psihologică în cadrul centrului Comunitar de Sănătate Mintală din Soroca.

Inițial, oamenii legii au examinat cazul sub aspect penal, însă printr-o ordonanță din 17 iunie 2026 s-a refuzat pornirea urmăririi penale, pe motiv că fapta nu întrunea elementele unei infracțiuni. Ulterior, la 23 iunie, procurorul a intentat procedura contravențională în privința mamei copilului implicat, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor părintești.

În ședința de judecată, procurorul a solicitat ca femeia să fie recunoscută vinovată și sancționată conform legii. Aceasta nu s-a prezentat în fața instanței, deși a fost citată legal, iar cauza a fost examinată în lipsa ei. Potrivit hotărârii, în faza examinării cauzei, femeia și-a recunoscut vina și s-a căit de cele comise.

Instanța a ținut cont de faptul că femeia are la întreținere trei copii minori, este angajată în câmpul muncii și nu au fost prezentate probe că ar fi avut anterior alte încălcări ale legii. Totuși, judecătoarea a subliniat că fapta comisă de copil face parte din categoria celor socialmente periculoase, iar sancțiunea trebuie să transmită un mesaj clar privind responsabilitatea părinților.

Prin urmare, femeia a fost sancționată cu amendă în mărime de 15 unități convenționale, ceea ce constituie 750 de lei. Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Soroca.