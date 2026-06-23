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nordnews.md logonordnews
23 Iunie 2026, 15:30
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O femeie acuzată de trafic de persoane, extrădată din Grecia în Moldova

O femeie din raionul Hâncești, acuzată de trafic de persoane și exploatare sexuală a tinerelor, a fost extrădată din Grecia în Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră.

O femeie acuzată de trafic de persoane, extrădată din Grecia în Moldova.
O femeie acuzată de trafic de persoane, extrădată din Grecia în Moldova.

Potrivit anchetei, în perioada 2015-2018, o femeie împreună cu fratele său au organizat o schemă infracțională, victime ale căreia au devenit șapte tinere, scrie nordnews.md.

Sub pretextul angajării în hoteluri și restaurante din străinătate, victimelor li se promitea un loc de muncă legal și un salariu decent.

După sosirea la destinație, conform anchetei, tinerele erau private de pașapoarte și li se comunica despre o datorie presupusă, ce depășea 5.000 de euro.

În loc de locurile de muncă promise, victimele, potrivit oamenilor legii, erau obligate să se supună exploatării sexuale. În același timp, ele trebuiau să plătească săptămânal câte 300 de euro pentru „protecție” și încă 300 de euro pentru cazare, rămânând practic fără mijloace de trai.

În prezent, femeia este reținută în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Ea este acuzată pe baza materialelor PCCOCS.

Fratele său, considerat de anchetă complice în schemă, își va ispăși pedeapsa în Grecia. Potrivit autorităților, i-a fost aplicată o pedeapsă totală de 64 de ani de închisoare.

Pe lângă traficul de persoane, el a fost găsit vinovat de organizarea migrației ilegale după ce a fost reținut încercând să transporte ilegal patru persoane din Turcia în Grecia.

În iulie 2025, autoritățile moldovene au anunțat reținerea ambilor suspecți pe teritoriul Greciei. La acel moment, femeia avea 26 de ani, iar fratele său – 23 de ani.

În cadrul cooperării internaționale, cu sprijinul Centrului de Cooperare Polițienească din Sud-Estul Europei, la solicitarea autorităților moldovene, în Atena a fost pus sub sechestru un apartament în valoare de peste 1,3 milioane de lei. Potrivit anchetei, acesta a fost cumpărat din veniturile obținute prin exploatarea victimelor.

De asemenea, au fost puse sub sechestru două terenuri agricole în raionul Anenii Noi, cu o valoare totală de aproximativ 400.000 de lei.

Ancheta continuă. Autoritățile stabilesc alți posibili membri ai grupului infracțional. Toți cei implicați în dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale.

Sursă
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