O femeie a furat o trotinetă electrică în Capitală: Riscă până la 4 ani de închisoare.

Oamenii legii au stabilit identitatea unei femei de 41 de ani, suspectată de furtul unei trotinete electrice în valoare de circa 15.000 de lei.

Potrivit poliției, femeia a sustras mijlocul de transport, profitând de faptul că proprietarul l-a lăsat nesupravegheat la intrarea într-un bloc de locuințe. În prezent, poliția desfășoară acțiuni pentru restituirea bunului sustras proprietarului de drept, scrie rupor.md.

Pe acest caz a fost deja inițiat un dosar penal. Conform legislației în vigoare, suspecta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la patru ani.

În acest context, oamenii legii îi îndeamnă pe locuitorii Capitalei să manifeste vigilență, să nu lase bunurile personale de valoare nesupravegheate și să utilizeze mijloace de protecție. În cazul depistării unor situații suspecte sau al comiterii unor infracțiuni, cetățenii sunt rugați să apeleze imediat la numărul unic de urgență 112.