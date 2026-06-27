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realitatea.md logorealitatea
27 Iunie 2026, 11:14
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O femeie a ajuns la spital după ce o Skoda s-a tamponat de troleibuz

O femeie a ajuns la spital după ce o Skoda și s-au tamponat de troleibuz. Accidentul s-a produs vineri, 26 iunie, în sectorul Buiucani al Capitalei.

O femeie a ajuns la spital după ce o Skoda s-a tamponat de troleibuz.
O femeie a ajuns la spital după ce o Skoda s-a tamponat de troleibuz.

Ofițera de presă a Poliției din Chișinău, Cristina Talpă, a comunicat că șoferul din Skoda are 43 de ani. Troleibuzul era condus de un bărbat de 36 de ani, transmite realitatea.md.

În urma impactului, ambele vehicule au fost deteriorate. Femeia preluată de ambulanță are 57 de ani și era pasageră în troleibuz. Ea a avut nevoie de ajutor specializat și a fost dusă la o instituție medicală pentru investigații.

Concomitent, martorii au relatat pe rețelele de socializare că Skoda ar fi virat brusc la dreapta, în fața troleibuzului. Conducătorul mijlocului de transport public nu ar fi reușit să se oprească, iar din cauza frânării bruște, pasagerii ar fi căzut.

Mașina a fost proiectată pe trotuar, urmare a accidentului.


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