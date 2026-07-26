O fată de 17 ani a murit după ce s-a izbit cu ATV-ul într-un stâlp la Stolniceni.

Poliția din Ungheni investighează circumstanțele unui accident rutier care a avut loc aseară, în jurul orei 22:00, în apropierea satului Stolniceni.

Potrivit informațiilor, în urma impactului, a decedat o fată de 17 ani.

Conform datelor preliminare, aceasta conducea un ATV marca Viper și se deplasa pe drumul raional din satul Stolniceni. La un moment dat, ea a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit cu viteză mare de un stâlp electric.

Din cauza traumelor suferite, fata a decedat pe loc.

Pe acest caz a fost pornită o cauză penală.

De asemenea, polițiștii urmează să stabilească în ce circumstanțe minora a primit ATV-ul și cine i-a permis să conducă vehiculul.