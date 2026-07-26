26 Iulie 2026, 09:24
10 027
Copiază linkul
Link copiat
O fată de 17 ani a murit după ce s-a izbit cu ATV-ul într-un stâlp la Stolniceni
Poliția din Ungheni investighează circumstanțele unui accident rutier care a avut loc aseară, în jurul orei 22:00, în apropierea satului Stolniceni.
Potrivit informațiilor, în urma impactului, a decedat o fată de 17 ani.
Conform datelor preliminare, aceasta conducea un ATV marca Viper și se deplasa pe drumul raional din satul Stolniceni. La un moment dat, ea a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit cu viteză mare de un stâlp electric.
Din cauza traumelor suferite, fata a decedat pe loc.
Pe acest caz a fost pornită o cauză penală.
De asemenea, polițiștii urmează să stabilească în ce circumstanțe minora a primit ATV-ul și cine i-a permis să conducă vehiculul.