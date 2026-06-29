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pulsmedia
29 Iunie 2026, 10:34
4 052
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O fată de 14 ani s-a înecat într-un bazin la Cantemir

O fetiță și-a pierdut viața, după ce s-ar fi înecat într-un bazin din curtea casei. Cazul a avut loc în după-amiaza zilei de sâmbătă, în jurul orei 15:30, în localitatea Cârpești, raionul Cantemir.

O fată de 14 ani s-a înecat într-un bazin la Cantemir.
O fată de 14 ani s-a înecat într-un bazin la Cantemir.

Despre tragedie a anunțat tatăl fetei, un bărbat de 39 de ani, informează pulsmedia.md.

La fața locului a intervenit o ambulanță, însă din nefericire echipajul medical nu a putut decât să constate decesul.

Oamenii legii au inițiat o anchetă în acest caz pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Sursă
pulsmedia
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