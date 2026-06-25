O fată de 13 ani s-a înecat într-un iaz din Soroca.

În după-amiaza zilei de 25 iunie 2026, la ora 13:54, salvatorii din nordul țării au fost alertați pentru a interveni la un caz de înec produs în iazul „Ivancea” din municipiul Soroca.

Potrivit informațiilor, o minoră în vârstă de 13 ani a intrat în apă pentru a înota, iar la scurt timp a început să dea semne de înec.

La fața locului au intervenit angajații Unității de Salvatori și Pompieri Soroca, care au efectuat lucrări de căutare și salvare. Minora, a fost depistată și extrasă la mal, însă medicii au constatat decesul acesteia.

Potrivit primelor informații, copila se afla la iaz împreună cu fratele său mai mic, fără supravegherea adulților.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să nu le permită aflarea în preajma bazinelor acvatice fără supraveghere. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de comportament pe apă și să aleagă pentru scăldat doar locurile special amenajate și supravegheate.

De la începutul anului 2026, douăzeci și cinci de persoane și-au pierdut viața în bazinele acvatice din țară, dintre care trei copii.