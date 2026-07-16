O familie din Moldova, implicată într-un accident fatal în Grecia: Trei persoane au murit.

Un accident grav a avut loc seara zilei de 15 iulie pe drumul regional din zona Poligirou (Halkidiki, Grecia).

Potrivit informațiilor din presa grecească, în urma coliziunii dintre un autoturism cu numere de înmatriculare moldovenești și o cisternă au murit trei membri ai unei familii din Moldova — mama, tatăl și un copil mic. A supraviețuit doar al doilea copil minor, care a fost rănit și internat în spital.

Potrivit serviciilor de urgență grecești, anunțul despre accident a fost primit în jurul orei 18:30. Conform informațiilor preliminare, autoturismul în care se afla familia formată din patru persoane a intrat în coliziune cu cisterna în circumstanțe încă neclare.

Pompierii sosiți la fața locului au scos oamenii din mașina avariată cu ajutorul echipamentului special. Femeia și copilul mic au fost găsiți fără semne vitale. Tatăl familiei, aflat în stare gravă, a fost transportat la spitalul din orașul Poligiros, însă a decedat la scurt timp în ciuda eforturilor medicilor.

Al doilea copil al familiei a fost rănit și internat în același spital. Șoferul cisternei nu a fost rănit.

Circumstanțele și cauzele tragediei sunt investigate de poliția rutieră din Poligiros.