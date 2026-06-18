O elevă din Transnistria a confundat apa cu țuica și s-a intoxicat.

O fetiță de 11 ani din Slobozia a consumat întâmplător o băutură alcoolică tare și a ajuns la spital.

Potrivit așa-numitului Minister de Interne din Transnistria, eleva a fost internată în spitalul local cu semne de intoxicație, transmite rupor.md.

Incidentul a avut loc într-un sat din raion, în casa bunicii, unde fata era în vizită. Eleva, după cum precizează instituția, cânta la karaoke și pentru o perioadă a rămas nesupravegheată de adulți. Dorind să bea, a luat din frigider o sticlă, confundând țuica cu apa obișnuită din cauza recipientelor identice, care erau așezate una lângă alta. Bătrâna a observat nepoata când în cameră a devenit liniște și a văzut că fetei i s-a făcut rău.

Pe marginea incidentului, organele locale de drept efectuează o anchetă și îndeamnă cetățenii să păstreze alcoolul în locuri inaccesibile copiilor și să nu-l transfere în recipiente destinate apei potabile.