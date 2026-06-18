theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
18 Iunie 2026, 19:59
6 008
Copiază linkul
Link copiat

O elevă din Transnistria a confundat apa cu țuica și s-a intoxicat

O fetiță de 11 ani din Slobozia a consumat întâmplător o băutură alcoolică tare și a ajuns la spital.

O elevă din Transnistria a confundat apa cu țuica și s-a intoxicat.
O elevă din Transnistria a confundat apa cu țuica și s-a intoxicat.

Potrivit așa-numitului Minister de Interne din Transnistria, eleva a fost internată în spitalul local cu semne de intoxicație, transmite rupor.md.

Incidentul a avut loc într-un sat din raion, în casa bunicii, unde fata era în vizită. Eleva, după cum precizează instituția, cânta la karaoke și pentru o perioadă a rămas nesupravegheată de adulți. Dorind să bea, a luat din frigider o sticlă, confundând țuica cu apa obișnuită din cauza recipientelor identice, care erau așezate una lângă alta. Bătrâna a observat nepoata când în cameră a devenit liniște și a văzut că fetei i s-a făcut rău.

Pe marginea incidentului, organele locale de drept efectuează o anchetă și îndeamnă cetățenii să păstreze alcoolul în locuri inaccesibile copiilor și să nu-l transfere în recipiente destinate apei potabile.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici