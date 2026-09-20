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deschide.md logodeschide
20 Septembrie 2026, 09:02
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O dronă și o explozie, semnalate la Orhei și Călărași: poliția efectuează verificări

Polițiștii din Orhei și Călărași desfășoară o operațiune de amploare, după ce mai multe persoane au informat autoritățile despre un obiect observat pe cer, asemănător unei drone.

O dronă și o explozie, semnalate la Orhei și Călărași: poliția efectuează verificări.
O dronă și o explozie, semnalate la Orhei și Călărași: poliția efectuează verificări.

Potrivit IGP, în jurul orei 01:50, poliția din Orhei a fost sesizată de un locuitor al satului Berezlogi, care a comunicat că a observat un obiect zburător asemănător unei drone. La scurt timp după aceea, în jurul orei 02:00, poliția din Călărași a fost sesizată de un locuitor al satului Dereneu, care a comunicat că a văzut pe cer o lumină puternică, urmată de o explozie, scrie deschide.md

Oamenii legii s-au deplasat imediat la fața locului și au efectuat verificări în zonele indicate. În urma cercetărilor preliminare și a inspectării teritoriului, inclusiv în afara localităților, nu au fost găsite fragmente, urme de impact sau focare de incendiu care să confirme producerea unei explozii la sol ori prăbușirea vreunui obiect.

Totuși, polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și clarificarea celor semnalate.

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