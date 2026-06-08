8 Iunie 2026, 07:26
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O dronă a explodat, noaptea trecută, în raionul Orhei
Clipe de groază, astă-noapte, la Orhei. O dronă a explodat aproape de satul Lopatna. Poliția nu raportează victime.
Poliția din Orhei a fost sesizată în jurul miezului nopții de un locuitor al satului Lopatna, care a anunțat că a observat în extravilanul localității ,,un aparat de zbor necunoscut, posibil o dronă, care ulterior a explodat", transmite moldova1.md.
La fața locului s-au deplasat serviciile specializate și echipele de intervenție, care au securizat zona.
,,În urma verificărilor preliminare, s-a constatat că nicio persoană nu a fost rănită. În această dimineață, cercetările au fost reluate, iar instituțiile responsabile continuă documentarea cazului și colaborează cu structurile naționale competente pentru a stabili toate circumstanțele", informează Inspectoratul General al Poliției.