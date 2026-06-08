O dronă a explodat, noaptea trecută, în raionul Orhei.

Poliția din Orhei a fost sesizată în jurul miezului nopții de un locuitor al satului Lopatna, care a anunțat că a observat în extravilanul localității ,,un aparat de zbor necunoscut, posibil o dronă, care ulterior a explodat", transmite moldova1.md.

La fața locului s-au deplasat serviciile specializate și echipele de intervenție, care au securizat zona.

,,În urma verificărilor preliminare, s-a constatat că nicio persoană nu a fost rănită. În această dimineață, cercetările au fost reluate, iar instituțiile responsabile continuă documentarea cazului și colaborează cu structurile naționale competente pentru a stabili toate circumstanțele", informează Inspectoratul General al Poliției.