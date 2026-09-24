O casieriță de 18 ani, rănită cu un cuțit la o benzinărie la Strășeni: Agresorul a fost reținut.

O adolescentă a ajuns la spital în stare gravă, după ce a fost victima unui atac cu cuțitul la o stație PECO. Incidentul s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 23:40.

Potrivit informațiilor preliminare, victima lucra în calitate de casieră la o stație PECO. În circumstanțe deocamdată neclare, un tânăr a atacat-o cu un cuțit, relatează pulsmedia.md.

Tânăra a primit o plagă prin înjunghiere în zona abdomenului. Ea a fost transportată de urgență la spital cu o hemoragie puternică.

Ulterior, angajații Serviciului de patrulare al Inspectoratului Național de Securitate Publică au stabilit identitatea și l-au reținut pe suspect. Acesta s-a dovedit a fi de aceeași vârstă cu victima — un tânăr de 18 ani, care locuiește la Centrul de plasament din Peresecina, raionul Orhei.

Potrivit surselor, conflictul dintre fată și agresor ar fi putut izbucni din gelozie.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Starea victimei este evaluată ca fiind stabilă, viața acesteia nu este în pericol.

Oamenii legii continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele celor întâmplate.