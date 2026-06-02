2 Iunie 2026, 18:12
O casă din Cahul, cuprinsă de flăcări: La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri
O casă din Cahul a fost cuprinsă de flăcări în după-amiaza zilei de marți, 2 iunie. Incendiul s-a produs pe strada Constantin Stamati.
Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:01, transmite realitatea.md.
La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși la destinație, salvatorii au stabilit că focul a cuprins acoperișul locuinței.
Pentru a evita producerea unei explozii, pompierii au evacuat din zona de risc două butelii, una cu gaz și alta cu freon.
Incendiul a fost localizat la ora 14:36, iar la momentul transmiterii informației, echipele IGSU continuau lucrările de lichidare a focarului.
Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.